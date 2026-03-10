Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия сократили добычу нефти

Четыре страны ближневосточного региона - Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия - сократили совокупную добычу нефти на 6,7 млн баррелей в сутки на фоне кризиса.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, такая мера означает, что страны также сократили совокупный объем производства на треть, в результате чего мировые поставки нефти сократились на 6%.

Так, Ирак сократил добычу нефти на 2,9 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия - на 2-2,5 млн, ОАЭ - на 500-800 тыс. и Кувейт - на примерно 500 тыс. баррелей. По подсчетам Bloomberg, сокращения в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте составляют примерно от 20% до 25% от уровня производства в феврале, больше всего мера затронула Ирак, однако агентство не приводит подробных цифр.

Страны Ближнего Востока пытаются регулировать ситуацию с нефтью на фоне эскалации конфликта в регионе. Фактическое закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, привело к переполнению резервуаров для хранения нефти, что вынудило страны сократить объемы добычи и переработки.

