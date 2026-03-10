Meta начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы - ПОДРОБНОСТИ

Компания Meta скоро начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы в определенных юрисдикциях.

«Это необходимо, чтобы покрыть налоги на цифровые услуги (DST) и другие комиссии на основе местоположения, которые взимаются с Meta в этих юрисдикциях. С 1 июля 2026 г. для ряда рекламных аккаунтов, будут применяться комиссии за местоположение», - отмечают в Meta.

Комиссии за местоположение - это дополнительные сборы, которые взимаются при показе рекламы в определенных юрисдикциях. Они покрывают часть расходов, связанных с ведением бизнеса в этих юрисдикциях. Наличие комиссии зависит не от местоположения компании, а от юрисдикции, в которой находится аудитория и показывается реклама.

Ниже указаны текущие комиссии за местоположение, которые будут добавляться к стоимости рекламы после ее показа в соответствующих юрисдикциях.

Австрия: 5 %

Франция: 3 %

Италия: 3 %

Испания: 3 %

Турция: 5 %

Великобритания: 2 %

В Meta подчеркивают, что со временем приведенные юрисдикции и тарифы могут измениться.

Таким образом, если пользователь показывает рекламу стоимостью 100 долл. США (170 манатов) в Италии (где комиссия за местоположение составляет 3 %), плата за рекламу будет составлять 100 долл. США, а комиссия за местоположение - 3 долл. США. В итоге вы заплатите 103 долл. США (175 манатов).

Следует обратить внимание, что применимый НДС рассчитывается отдельно от общей суммы.

«Стоимость показа рекламы в определенных юрисдикциях меняется в связи с изменениями законодательных норм, в том числе в законах о налоге на цифровые услуги. Ранее эти дополнительные расходы покрывала компания Meta. Мы вводим комиссии, чтобы адаптироваться к актуальным законодательным нормам и отраслевым стандартам. Другие крупные цифровые платформы также взимают аналогичные комиссии, связанные с DST, и другие сборы на основе местоположения в этих юрисдикциях», - отмечают в Meta.

Подчеркивается, что Meta не будет использовать бюджеты кампаний для оплаты комиссий за местоположение - такие комиссии будут добавляться после показа рекламы.

Отмечается, что комиссии за местоположение применяются к любой рекламе, независимо от формата (изображение или видео), в том числе к кампаниям в WhatsApp с переходом к переписке и маркетинговым сообщениям, которые оплачиваются вместе с рекламой. Комиссии за местоположение не взимаются за любые другие платные сообщения в WhatsApp. Комиссии за местоположение действуют при использовании любых способов оплаты и указываются с разбивкой по юрисдикциям (например, «Цифровые услуги в Италии»), чтобы обеспечить прозрачность.

«Все применимые налоги (например, НДС) будут по-прежнему взиматься в дополнение к общей сумме», - подчеркивают в Meta.