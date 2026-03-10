Доходы госбюджета Азербайджана за 2 месяца составили 6,3 млрд. манатов

Казначейские органы Азербайджана в январе-феврале текущего года исполнили более 147 тысяч платежных поручений.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, за отчетный период доходы сводного бюджета составили 7 млрд 558,3 млн манатов, расходы - 5 млрд 338,4 млн манатов, в том числе доходы государственного бюджета - 6 млрд 311,5 млн манатов (на 0,9% больше прогноза), расходы - 4 млрд 803,4 млн манатов (на 3,3 % меньше прогноза). Таким образом, госбюджет Азербайджана за январь-февраль превысил 1,5 млрд манатов.

В январе-феврале бюджетные доходы по линии Государственной налоговой службы составили 3 млрд 2 млн манатов (на 2,7% больше прогноза), Государственного таможенного комитета - 983,1 млн манатов (на 0,3 больше прогноза), Государственной службы по имущественным вопросам - 9,8 млн манатов (на 10,2% больше прогноза), прочие поступления - 63,4 млн манатов (на 32,9 % больше прогноза).

Трансферт из Государственного нефтяного фонда в госбюджет составил 2 млрд 140 млн манатов (100% к прогнозу), а поступления от платных услуг, оказанных бюджетными организациями - 113,2 млн манатов (на 26,5% меньше прогноза).