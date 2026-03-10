Граждане Азербайджана, оставшиеся в ближневосточных странах, эвакуируются в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

По поручению Президента Ильхама Алиева была проведена очередная операция по эвакуации граждан Азербайджана, находившихся в городах Абу-Даби и Дубай на фоне продолжающейся военной эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщили 1news.az в МИД Азербайджана, в течение последних дней посольство Азербайджана в Объединённых Арабских Эмиратах и Генеральное консульство в Дубае провели регистрацию граждан, выразивших желание вернуться на родину.

Затем граждане Азербайджана были доставлены в аэропорт Оман на специальных автобусах, предоставленных дипломатическими представительствами. Перевозка была организована в координации с посольством Азербайджана в Омане.

Из Омана эвакуированные были отправлены в Баку специальным авиарейсом авиакомпании Азербайджанские Авиалинии.

Всего данным рейсом в страну возвращаются 195 граждан Азербайджана, а также 1 гражданин Турции и 2 иностранных гражданина, имеющих вид на жительство в Азербайджане.

Отмечается, что ситуация в регионе продолжает внимательно отслеживаться соответствующими государственными структурами, а обеспечение безопасности граждан Азербайджана остаётся одним из приоритетных направлений государственной политики.

10:30

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке выполнен очередной рейс для вывоза из города Маскат, столицы Султаната Оман, в Баку граждан Азербайджана, остающихся в ближневосточных странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

По сообщению пресс-службы ЗАО Azerbaijan Airlines, самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании AZAL, выполняющий рейс по маршруту Маскат–Баку, приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев в ближайшие часы. Благодаря этому рейсу планируется обеспечить безопасное возвращение на родину около 200 граждан Азербайджана.

В настоящее время AZAL, как национальный авиаперевозчик страны, обеспечивает безопасное и плановое выполнение рейсов в соответствии с процедурами, установленными соответствующими органами.