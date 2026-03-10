Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

Антикоррупционный суд Армении принял решение об аресте Александра Саргсяна, брата экс-президента Сержа Саргсяна.

Эту информацию подтвердили News.am в пресс-службе Антикоррупционного суда, отметив, что 24 февраля следственный орган подал ходатайство об аресте, которое было удовлетворено судьей.

«24 февраля 2026 года следственный орган подал в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста. В тот же день суд, рассмотрев вышеупомянутое ходатайство, в отсутствие информации о местонахождении обвиняемого, высоко оценил основания для предотвращения его побега и удовлетворил его, применив меру пресечения. В случае обнаружения А. Саргсяна и нахождения его под юрисдикцией Республики Армения, вопрос о его аресте будет вновь рассмотрен судом», — говорится в сообщении суда.

Александр Саргсян обвиняется в совершении особо крупных хищений.