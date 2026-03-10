Удары США и Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали загрязнение воздуха в Тегеране - ФОТО

Удары Соединённых Штатов и Израиля по нефтяным хранилищам и топливным объектам в окрестностях иранской столицы, как сообщает Time, вызвали густой токсический дым, который навис над Тегераном и ухудшил качество воздуха.

Жители города жалуются на тяжёлое дыхание, едкий запах и раздражение глаз.

По данным Conflict and Environment Observatory (CEOBS), дым от нефтяных пожаров содержит угарный газ, диоксид серы, оксиды азота, сажу, летучие органические соединения, а также полициклические ароматические углеводороды и тяжёлые металлы. Эти частицы проникают глубоко в лёгкие, вызывают хронические респираторные заболевания и могут переносить токсичные вещества в другие органы. Сочетание дыма с кислотными дождями и городской географией Тегерана повышает концентрацию опасных веществ в жилых районах.

Иранские спасательные службы предупреждают о рисках для здоровья и призывают жителей оставаться в помещениях, закрывать окна и ограничить пребывание на улице. Власти советуют использовать маски, проветривать помещения только после снижения концентрации дыма и следить за сообщениями о состоянии воздуха. Жители сообщают о черном налёте на автомобилях и домах, а службы продолжают мониторинг ситуации, чтобы минимизировать последствия загрязнения.