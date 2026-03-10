США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что с начала американо-израильской военной операции против Ирана были потоплены или повреждены более 50 кораблей исламской республики.

"Поражены более 5 тыс. целей. Уничтожены или повреждены свыше 50 иранских кораблей", - говорится в сообщении, опубликованном CENTCOM в X. 6 марта это командование, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, сообщило, что уничтожены или повреждены 43 иранских корабля.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Источник: ТАСС