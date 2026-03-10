Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

22 года назад, 10 марта 2004 года, не стало всеми любимой актрисы, народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой.

Насиба Джангир гызы Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку. Ее отец Кербелаи Джангир Зейналов был редчайшим представителем азербайджанской интеллигенции и потомственным купцом, он сыграл важную роль в становлении азербайджанского реалистического театра, посвятив всю свою сознательную жизнь созданию театра в качестве актера и режиссера.

Уже в раннем детстве маленькая Насиба проявляла особый интерес к искусству, театру. В 1932 году она поступила в драматический кружок Рзы Тахмасиба.

С 1934 года в Баку стал действовать колхозно-совхозный театр, который также назывался сезонным театром (так как работал с апреля по октябрь), именно там Насиба Зейналова начала работать как актриса. Проработав год, Н.Зейналова с 4 апреля 1938 года поступает на работу в только что открывшийся Театр музыкальной комедии на должность актрисы первой категории. В том же году она поступает в театральный техникум на актерский факультет.

Александр Туганов, Магеррам Ашумов, Агасадык Герайбейли являлись педагогами Зейналовой в техникуме, где ею были созданы такие образы, как Катерина («Укрощение строптивой» Шекспира), Эльвира («Дон Жуан» Мольера), Елизавета («Мария Стюарт» Шиллера). Служа в театре Музыкальной комедии, Насиба ханум периодически работала в ансамблях филармонии.

На протяжении всей своей карьеры актриса обращалась как к национальной классической оперетте («Аршин мал алан», «Мешади Ибад» Уз.Гаджибейли и др.), так и к произведениям зарубежных писателей («Тифлисская песня», «Кете и Кото», «Мать моей любимой» и др.). Наиболее яркие образы Джаннат «Свекровь», Зулейха «Улдуз», «Любовь и лимандры» стали визитной карточкой в карьере всеми любимой актрисы.

Насиба Зейналова снялась во многих сценках, интермедиях, телеспектаклях – Гамиза «Ады меним дады сенин», Севдагюль «Севдагюль и Шарлота» и др. Множество незабываемых образов, созданных Н.Зейналовой на киностудии «Азербайджанфильм», сделали актрису кумиром миллионов зрителей.

За заслуги в развитии национального театра 24 мая 1960 года Насибе Зейналовой было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР, 21 октября 1967 года она была удостоена звания народной артистки, а 24 апреля 1974 года за роль Гызбаджи в спектакле «Хиджран» актриса стала лауреатом Государственной премии.

За годы, проведенные на сцене Государственного театра музыкальной комедии, Насиба Зейналова была удостоена многих орденов, медалей и знаков почета, 20 апреля 1997 года за неоценимые заслуги в развитии национального искусства она была награждена орденом «Шохрат».

В период с 1961 по 1987 годы выдающаяся актриса 11 раз была избрана в Совет народных депутатов. В 1974 году Р.Казымовский снял о ней документальный фильм «Улыбка актрисы», в 1976-м А.Исмайлова написала книгу, посвятив ее творчеству актрисы. В 1978 году Ф.Рахманзаде издал специальный иллюстрированный журнал. В 1997 году Г.Сафароглу написал книгу «Невидимая сторона луны», повествующую о жизни и творчестве Насибы ханум Зейналовой.

В 2000 году в Москве состоялось торжественное открытие Московского молодежного театра имени Насибы Зейналовой.

Посвятив более 60 лет своей жизни азербайджанской сцене, Насиба ханум Зейналова скончалась в День национального театра, 10 марта 2004 года, в возрасте 88 лет - легендарная актриса похоронена на Аллее почетного захоронения.

«Даже если ты ушла от нас, дорогая мама, величие твоего таланта продолжает жить в наших душах и воспоминаниях. Пусть твоя душа обретет покой, а местом для тебя станет рай. Да упокоит тебя Аллах», - пишет на своих страницах в социальных сетях сын легендарной актрисы азербайджанский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов.

