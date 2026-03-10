 Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:00 - Сегодня
Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

22 года назад, 10 марта 2004 года, не стало всеми любимой актрисы, народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой.

Насиба Джангир гызы Зейналова родилась 20 апреля 1916 года в Баку. Ее отец Кербелаи Джангир Зейналов был редчайшим представителем азербайджанской интеллигенции и потомственным купцом, он сыграл важную роль в становлении азербайджанского реалистического театра, посвятив всю свою сознательную жизнь созданию театра в качестве актера и режиссера.

Уже в раннем детстве маленькая Насиба проявляла особый интерес к искусству, театру. В 1932 году она поступила в драматический кружок Рзы Тахмасиба.

С 1934 года в Баку стал действовать колхозно-совхозный театр, который также назывался сезонным театром (так как работал с апреля по октябрь), именно там Насиба Зейналова начала работать как актриса. Проработав год, Н.Зейналова с 4 апреля 1938 года поступает на работу в только что открывшийся Театр музыкальной комедии на должность актрисы первой категории. В том же году она поступает в театральный техникум на актерский факультет.

Александр Туганов, Магеррам Ашумов, Агасадык Герайбейли являлись педагогами Зейналовой в техникуме, где ею были созданы такие образы, как Катерина («Укрощение строптивой» Шекспира), Эльвира («Дон Жуан» Мольера), Елизавета («Мария Стюарт» Шиллера). Служа в театре Музыкальной комедии, Насиба ханум периодически работала в ансамблях филармонии.

На протяжении всей своей карьеры актриса обращалась как к национальной классической оперетте («Аршин мал алан», «Мешади Ибад» Уз.Гаджибейли и др.), так и к произведениям зарубежных писателей («Тифлисская песня», «Кете и Кото», «Мать моей любимой» и др.). Наиболее яркие образы Джаннат «Свекровь», Зулейха «Улдуз», «Любовь и лимандры» стали визитной карточкой в карьере всеми любимой актрисы.

Насиба Зейналова снялась во многих сценках, интермедиях, телеспектаклях – Гамиза «Ады меним дады сенин», Севдагюль «Севдагюль и Шарлота» и др. Множество незабываемых образов, созданных Н.Зейналовой на киностудии «Азербайджанфильм», сделали актрису кумиром миллионов зрителей.

За заслуги в развитии национального театра 24 мая 1960 года Насибе Зейналовой было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР, 21 октября 1967 года она была удостоена звания народной артистки, а 24 апреля 1974 года за роль Гызбаджи в спектакле «Хиджран» актриса стала лауреатом Государственной премии.

За годы, проведенные на сцене Государственного театра музыкальной комедии, Насиба Зейналова была удостоена многих орденов, медалей и знаков почета, 20 апреля 1997 года за неоценимые заслуги в развитии национального искусства она была награждена орденом «Шохрат».

В период с 1961 по 1987 годы выдающаяся актриса 11 раз была избрана в Совет народных депутатов. В 1974 году Р.Казымовский снял о ней документальный фильм «Улыбка актрисы», в 1976-м А.Исмайлова написала книгу, посвятив ее творчеству актрисы. В 1978 году Ф.Рахманзаде издал специальный иллюстрированный журнал. В 1997 году Г.Сафароглу написал книгу «Невидимая сторона луны», повествующую о жизни и творчестве Насибы ханум Зейналовой.

В 2000 году в Москве состоялось торжественное открытие Московского молодежного театра имени Насибы Зейналовой.

Посвятив более 60 лет своей жизни азербайджанской сцене, Насиба ханум Зейналова скончалась в День национального театра, 10 марта 2004 года, в возрасте 88 лет - легендарная актриса похоронена на Аллее почетного захоронения.

«Даже если ты ушла от нас, дорогая мама, величие твоего таланта продолжает жить в наших душах и воспоминаниях. Пусть твоя душа обретет покой, а местом для тебя станет рай. Да упокоит тебя Аллах», - пишет на своих страницах в социальных сетях сын легендарной актрисы азербайджанский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист Азербайджана Джахангир Новрузов.

Читайте по теме:

«Через тернии к звездам»: непростая судьба великой азербайджанской актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО

Редкие архивные снимки Насибы Зейналовой – ФОТО

Насиба Зейналова – наша любимая гайнана

Поделиться:
205

Актуально

Политика

Гуманитарная помощь, отправленная в Иран, достигла пограничного пункта «Астара» - ...

Мнение

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Xроника

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Общество

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Общество

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Баку ожидаются осадки и похолодание

Госкомтаможни оштрафовал Эльчина Гулиева на 300 манатов

Стали известны имена и диагнозы раненых при атаке беспилотников на аэропорт Нахчывана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

Последние новости

Гуманитарная помощь, отправленная в Иран, достигла пограничного пункта «Астара» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:08

Глава Совета ЕС: США бросают вызов международному порядку, основанному на правилах

Сегодня, 13:53

В Иране в ходе конфликта погибли более 200 женщин и детей

Сегодня, 13:48

Гуманизм как стратегия: Азербайджан протянул руку помощи Ирану

Сегодня, 13:43

Суд в Армении приговорил брата Сержа Саргсяна к аресту

Сегодня, 13:40

США заявили, что потопили более 50 иранских кораблей

Сегодня, 13:33

В Иране заявили, что не стремятся к прекращению огня с США и Израилем

Сегодня, 13:28

Доходы госбюджета Азербайджана за 2 месяца составили 6,3 млрд. манатов

Сегодня, 13:23

На предложение Путина помочь с Ираном Трамп предложил России закончить войну с Украиной

Сегодня, 13:20

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Конституцию Нахчывана

Сегодня, 13:17

Ирак, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия сократили добычу нефти

Сегодня, 13:15

Meta начнет взимать новые комиссии за местоположение при показе рекламы - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Удары США и Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали загрязнение воздуха в Тегеране - ФОТО

Сегодня, 13:08

Сегодня - день памяти легендарной актрисы Насибы Зейналовой - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:00

Новые ИИ-помощники Банка ABB - AI-nur и AI-khan - теперь доступны каждому!

Сегодня, 12:55

В Агсу за мошенничество задержана женщина - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Взрыв в жилом доме в Агдаше привел к смертельному исходу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Стало известно о реакции Рианны на обстрел ее дома в Беверли-Хиллз

Сегодня, 12:15

МИД: Информация о гибели или ранении граждан Азербайджана в Иране не поступала

Сегодня, 12:08

МЧС обратилось к гражданам из-за роста числа пожаров в праздничные дни - ВИДЕО

Сегодня, 12:05
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50