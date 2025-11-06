Семь пожарных пострадали при взрыве горящей машины в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бронкс произошел взрыв загоревшегося автомобиля, в результате которого пострадали семь пожарных.

Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на городскую пожарную службу.

По данным департамента, инцидент произошел вечером в среду, 5 ноября, около 19:06 по местному времени, когда пожарные прибыли на вызов о возгорании возле здания между Интервейл-авеню и Келли-стрит в районе Лонгвуд. После прибытия спасателей автомобиль внезапно взорвался, вызвав мощный огненный шар и клубы дыма, поднявшиеся над улицей.

По данным властей, трое пожарных были госпитализированы в больницу Джакоби с серьезными ожогами, еще четверо получили легкие травмы. Пятеро из пострадавших получили ожоги рук и лица. По словам начальника пожарного департамента Джона Эспозито, состояние пострадавших оценивается как «серьезное, но не угрожающее жизни» — все пожарные в сознании и разговаривают с врачами.

Огонь удалось локализовать к 20:19 по местному времени. По данным полиции, среди гражданских пострадавших нет.

На месте работают специалисты по химической безопасности, бюро пожарных расследований и отдел пожарной профилактики. Причины взрыва устанавливаются.