В Азербайджане произведена выплата пенсий за ноябрь в ряде регионов страны

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплату ноябрьских пенсий по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Кроме того, Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также произвел выплату пенсий за текущий месяц по автономной республике.

Пенсии за ноябрь для пенсионеров, проживающих в других регионах нашей республики, а также для лиц, имеющих право на льготные пенсии, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.