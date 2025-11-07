Прошли похороны заслуженного артиста Вахида Алиева - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Состоялись похороны заслуженного артиста Вахида Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, актер похоронен на Бадамдарском кладбище.

В Баку проходит церемония прощания с заслуженным артистом Азербайджана Вахидом Алиевым.

Напомним, Вахид Алиев скончался накануне вечером - прощальная церемония проходит сегодня в его доме в столице. После церемонии актёр будет предан земле.

Вахид Алиев родился в 1952 году в городе Товуз. С 1974 года он служил в Азербайджанском государственном театре юного зрителя, где создал десятки ярких сценических образов и внёс значительный вклад в развитие национального театрального искусства.

Фото: Qafqazinfo.az