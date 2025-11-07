 На «Советской» под госохрану возьмут более 100 исторических строений | 1news.az | Новости
Общество

На «Советской» под госохрану возьмут более 100 исторических строений

First News Media14:25 - Сегодня
В районе «Советская» в Баку определены объекты, которые будут находиться под государственной охраной.

Так, 73 строения уже внесены в государственный реестр памятников.

Кроме того, на основании заключения Экспертного совета и Национальной Академии наук Азербайджана принято решение о присвоении статуса историко-архитектурных памятников еще 33 зданиям.

Таким образом, общее число охраняемых объектов составит 106, из которых 96 - это жилые дома, а 10 - здания различного назначения.

Среди них - 3 бани, 3 мечети, 1 церковь, а также 3 объекта общественного питания и обслуживания.

Источник: Report

