На «Советской» под госохрану возьмут более 100 исторических строений

В районе «Советская» в Баку определены объекты, которые будут находиться под государственной охраной.

Так, 73 строения уже внесены в государственный реестр памятников.

Кроме того, на основании заключения Экспертного совета и Национальной Академии наук Азербайджана принято решение о присвоении статуса историко-архитектурных памятников еще 33 зданиям.

Таким образом, общее число охраняемых объектов составит 106, из которых 96 - это жилые дома, а 10 - здания различного назначения.

Среди них - 3 бани, 3 мечети, 1 церковь, а также 3 объекта общественного питания и обслуживания.

Источник: Report