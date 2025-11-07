Премьер-министр Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

7 ноября премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.