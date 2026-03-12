 1news.az: 19 лет в медиапространстве | 1news.az | Новости
1news.az: 19 лет в медиапространстве

First News Media09:00 - Сегодня
1news.az: 19 лет в медиапространстве

Информационный сайт 1news.az отмечает очередную годовщину со дня основания - порталу исполняется 19 лет.

За годы работы ресурс стал одним из известных новостных онлайн-изданий Азербайджана, ежедневно освещая ключевые события в стране и мире.

С момента запуска сайт зарекомендовал себя как оперативная информационная площадка, публикующая новости в различных разделах - политика, общество, экономика, культура, спорт и международная повестка. Портал также предлагает аналитические материалы, интервью, авторские колонки и видеорепортажи, позволяя читателям получать более широкий взгляд на происходящие события.

За годы своей деятельности редакция 1news.az сформировала профессиональную команду журналистов и экспертов. Благодаря разнообразию контента сайт привлек широкую аудиторию как в Азербайджане, так и за его пределами.

Сегодня портал продолжает развиваться, внедряя новые форматы подачи информации и расширяя цифровые возможности для читателей.

Спасибо, что с нами на протяжении вот уже 19 лет!

