1news.az: 19 лет в медиапространстве

Информационный сайт 1news.az отмечает очередную годовщину со дня основания - порталу исполняется 19 лет.

За годы работы ресурс стал одним из известных новостных онлайн-изданий Азербайджана, ежедневно освещая ключевые события в стране и мире.

С момента запуска сайт зарекомендовал себя как оперативная информационная площадка, публикующая новости в различных разделах - политика, общество, экономика, культура, спорт и международная повестка. Портал также предлагает аналитические материалы, интервью, авторские колонки и видеорепортажи, позволяя читателям получать более широкий взгляд на происходящие события.

За годы своей деятельности редакция 1news.az сформировала профессиональную команду журналистов и экспертов. Благодаря разнообразию контента сайт привлек широкую аудиторию как в Азербайджане, так и за его пределами.

Сегодня портал продолжает развиваться, внедряя новые форматы подачи информации и расширяя цифровые возможности для читателей.

Спасибо, что с нами на протяжении вот уже 19 лет!

Найдите нас в социальных сетях:

1news.az в Facebook

1news.az Azərbaycanca

1news.az в Instagram

1news.az в Telegram

1news.az в WhatsApp