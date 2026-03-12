Трамп пригрозил за час уничтожить энергосистему Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил в течение часа уничтожить электроэнергетическую систему Ирана в случае эскалации боевых действий против исламской республики.

"Мы можем ударить по районам Тегерана и другим точкам. И, если такое произойдет, то им будет практически невозможно восстановить страну. Но мы этого не хотим", - заявил глава американской администрации, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном по возвращении из поездки в штаты Огайо и Кентукки.

По его словам, США в то же время могут ударить по электросистеме Ирана. "Мы можем разобрать их электросистему в течение одного часа. И им потребуется 25 лет на ее восстановление", - добавил глава Белого дома.

Источник: ТАСС