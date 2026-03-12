Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае - ВИДЕО
В Дубае дроном атаковали высотное здание, в котором традиционно размещаются офицеры армии США.
Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.
Беспилотник иранского производства Shahed врезался в небоскреб Address Creek Harbour в столице ОАЭ, повредив 57-й этаж.
Рядом с местом удара расположен пятизвездочный отель Address Hotels в элитном районе Dubai Creek Harbour.
Отмечается, что сирены также звучали на базе американских сил в Абу-Даби.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что под удары попали нефтяное месторождение в Фуджейре и промышленная зона в Шардже.
По предварительным данным, пострадавших нет.
