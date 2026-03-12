Беспилотник Ирана врезался в небоскрёб Address Creek Harbour в Дубае - ВИДЕО

В Дубае дроном атаковали высотное здание, в котором традиционно размещаются офицеры армии США.

Об этом сообщила пресс-служба властей эмирата.

Беспилотник иранского производства Shahed врезался в небоскреб Address Creek Harbour в столице ОАЭ, повредив 57-й этаж.

Рядом с местом удара расположен пятизвездочный отель Address Hotels в элитном районе Dubai Creek Harbour.

Отмечается, что сирены также звучали на базе американских сил в Абу-Даби.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также заявил, что под удары попали нефтяное месторождение в Фуджейре и промышленная зона в Шардже.

По предварительным данным, пострадавших нет.