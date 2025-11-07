 В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды | 1news.az | Новости
Общество

В ноябре можно будет наблюдать метеорный поток Леониды

Фаига Мамедова16:05 - Сегодня


До 30 ноября будет активен метеорный поток Леониды.

Его пик ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. В период средней активности можно наблюдать примерно 15–20 метеоров в час.

Согласно информации, предоставленной кафедрой астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), Леониды - один из самых впечатляющих метеорных потоков, который веками восхищает астрономов и наблюдателей, передает 1news.az.

«Свое название он получил от созвездия Льва (Leo). Источником этого потока является комета Темпеля–Туттля.

Раз в 33 года, когда Земля проходит сквозь облако свежевыпущенных кометой частиц, Леониды могут создавать «метеорные штормы». В это время можно наблюдать тысячи метеоров в час. Метеоры Леонид очень быстрые - их скорость составляет примерно 71 км/с. Это делает их одним из самых быстрых метеорных потоков в небе.

Их световые следы продолжительны и иногда имеют оттенки зеленого, синего и белого цветов.

Самая впечатляющая особенность Леонид - это их исторические штормы. В 1833 году наблюдатели увидели в небе около 100 000 метеоров в час. Это событие стало одним из самых мощных природных явлений, представивших миру концепцию «метеорного дождя». В 2025 году такой шторм не ожидается, но Леониды по-прежнему остаются одним из самых любимых метеорных потоков благодаря своему яркому и быстрому «звездопаду», - говорится в сообщении.





