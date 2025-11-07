На этих улицах Баку установлены новые пешеходные переходы и пандусы - ФОТО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) реализовало в Баку очередной проект, целью которого является развитие мобильности, усовершенствование транспортной инфраструктуры, а также обеспечение комфорта и безопасности участников дорожного движения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Отмечено, что на пересечении улиц Мухаммеда Хади и Гачага Наби, с целью повышения интенсивности движения и уровня безопасности пешеходов, был создан новый островок безопасности. Строительство островка обеспечило прямое движение автомобилей, следующих с улицы Гачага Наби в направлении «Украинского круга».

Кроме того, для обеспечения беспрерывного движения транспортных средств, следующих от станции метро «Гара Гараев» в направлении «Украинского круга», впервые применен дорожный знак 5.53 – «Постоянный поворот направо». В то же время Центром интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) был изменен режим работы светофоров, а также установлены новые пешеходные секции для удобства пешеходов.