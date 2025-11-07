 Прогноз погоды на праздничные выходные | 1news.az | Новости
Общество

Прогноз погоды на праздничные выходные

Фаига Мамедова17:08 - Сегодня
Прогноз погоды на праздничные выходные

В Баку и на Абшеронском полуострове 8–10 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отмечено, что умеренный юго-западный ветер будет временами сменяться северо-западным. Температура воздуха ночью составит 10–14, днем 17–20 градусов тепла.

В районах Азербайджана 8, 9 и 10 ноября погода также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие осадки и временами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8–13, днем 19–24 градуса тепла, в горах ночью 0–5, днем 8–13 градусов тепла.

