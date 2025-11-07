 В одной из бакинских школ учительница английского получила строгий выговор - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В одной из бакинских школ учительница английского получила строгий выговор - ВИДЕО

Фаига Мамедова17:49 - Сегодня
В одной из бакинских школ учительница английского получила строгий выговор - ВИДЕО

Учителю английского языка общеобразовательной школы №216 объявлен строгий выговор.

В ответ на запрос Oxu.Az относительно распространенных видеоматериалов, связанных с данной школой, в учебном заведении сообщили, что руководству неоднократно поступали жалобы от группы родителей и учителей на поведение учителя английского языка (имя не указывается по соответствующей причине).

В сообщении отмечается, что в результате учителю английского языка был объявлен строгий выговор с последним предупреждением за нарушение «Правил этического поведения педагогов» и невыполнение должностных функций: «4 ноября исполняющий обязанности директора школы, организатор внешкольной и внеклассной воспитательной работы с детьми, а также председатель профсоюзного комитета школы провели беседу с учителем английского языка. Во время беседы учитель допустила оскорбительные выражения в адрес членов коллектива школы, озвучила мысли, порочащие авторитет учителей, и совершила действия, не соответствующие «Правилам этического поведения педагогов». Несмотря на непристойное поведение в кабинете, руководство школы, учитывая её крайнее эмоциональное состояние и ухудшение самочувствия, вызвало скорую медицинскую помощь».

В сообщении подчеркивается, что в тот же день в учительской руководством школы была проведена беседа с участием нескольких преподавателей: «В это время учитель английского языка вновь громко озвучивала не соответствующие званию учителя мысли и демонстрировала эмоциональное поведение. Неподобающее поведение учителя, которое продолжалось и в присутствии учеников, расценивается как нарушение учебного процесса, нанесение ущерба авторитету учителя, школьной среде и правам детей. В связи с этим продолжительным ненадлежащим поведением учителя английского языка члены педагогического коллектива обратятся в правоохранительные органы по принадлежности».


