Узбекистан за три года вложит почти $35 млрд в экономику США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Узбекистан вложит в течение трех лет почти $35 млрд в американскую экономику путем закупок продукции и инвестиций.

«Я рад объявить о невероятной торгово-экономической сделке между США и Узбекистаном, - написал американский лидер в социальной сети Truth Social. - В течение следующих трех лет Узбекистан будет закупать [продукцию] и инвестирует почти на $35 млрд в ключевые американские отрасли, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие, а в течение следующих десяти лет - больше чем на $100 млрд».

Трамп выразил признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и заверил, что США настроены на «долгие и продуктивные отношения» с этой страной.

Американский президент ранее встретился в Белом доме с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.