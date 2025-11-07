В эти дни МЧС будет работать в усиленном режиме

Министерство по чрезвычайным ситуациям будет работать в усиленном режиме в связи с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Было отмечено, что согласно приказу, подписанному министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, соответствующим структурным подразделениям и ведомствам министерства даны указания в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие праздничные дни, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия в местах массового скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах, а также организации работы по оперативной ликвидации их возможных последствий.