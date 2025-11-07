В Гяндже изъяли десятки бутылок поддельных алкогольных напитков - ФОТО

В городе Гянджа, во 2-м микрорайоне поселка Ени Гянджа, во время проверки в маркете, принадлежащем физическому лицу Гусейнову Эльвину Вахид оглу, были обнаружены контрафактные алкогольные напитки, изготовленные кустарным способом, с указанием ложных сведений на этикетках.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Было отмечено, что продажа 27 единиц поддельного алкогольного напитка под товарным знаком "Organic Premium", 79 единиц – «Axcy» и 31 единицы - "N1 Organic" была пресечена, продукция изъята на хранение, а в отношении предпринимателя составлен административный протокол. Образцы продукции были отобраны и направлены на лабораторное исследование. Расследования продолжаются.