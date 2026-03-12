Завершился визит президента Совета Европейского Союза в Азербайджан - ФОТО
12 марта завершился официальный визит президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджанской Республики и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Совета Европейского Союза Антониу Кошту проводили заместитель премьер-министра Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
