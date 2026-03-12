 Нефтяные порты Ирака прекратили свою работу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Нефтяные порты Ирака прекратили свою работу - ВИДЕО

First News Media09:42 - Сегодня
Нефтяные порты Ирака прекратили свою работу - ВИДЕО

Один человек погиб, еще 38 были спасены с танкеров в территориальных водах Ирака, загоревшихся в результате нападения на них, сообщает телеканал CNN.

Глава Управления портами Ирака Фархан аль-Фартуси заявил телеканалу, что удалось спасти 38 членов экипажа двух иностранных нефтяных танкеров, которые загорелись в Персидском заливе после нападения в территориальных водах Ирака. Тем не менее по меньшей мере один человек погиб.

Ранее сообщалось о 25 спасенных членах экипажа.

По словам аль-Фартуси, после нападения нефтяные порты Ирака прекратили свою работу.

Глава пресс-службы объединенного оперативного командования Ирака генерал-лейтенант Саад Маан заявил, что нападение произошло в территориальных водах Ирака.

Он заявил, что это нападение нарушает суверенитет Ирака и что правительство "прилагает все усилия, чтобы не стать стороной конфликта".

Тем временем иранская государственная телекомпания IRIB сообщает, что подводный беспилотник "взорвал два нефтяных танкера в Персидском заливе сегодня ночью".

Ранее источник в иракской службе безопасности в Басре сообщил CNN, что иранское судно, начиненное взрывчаткой, предположительно, врезалось в оба судна.

Телеканал сообщает, что, согласно данным слежения, суда стояли на якоре рядом друг с другом, когда начался пожар.

CNN уточняет, что горели суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых островов.

Зарегистрированным владельцем Safesea Vishnu является американская компания Safesea Transport Inc., в то время как владелец Zefyros находится в Греции, отмечает телеканал.

Источник: INTERFAX.RU

МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен

Нефтяные порты Ирака прекратили свою работу - ВИДЕО

СБ ООН резолюцией потребовал от Ирана остановить атаки на арабские страны

США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

