США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

Вашингтонская администрация уведомила Конгресс, что США за первые шесть дней израсходовали не менее $11,3 млрд на проведение военной операции против Ирана.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам ее источников, "представители Пентагона на брифинге для законодателей, состоявшемся в закрытом для журналистов формате 10 марта, сообщили, что, согласно их оценкам, стоимость войны против Ирана лишь за первые шесть дней превысила $11,3 млрд". "Эти оценки не учитывали многие расходы, связанные с операцией, включая переброску военной техники и личного состава перед первыми ударами. В связи с этим законодатели ожидают, что стоимость значительно вырастет, поскольку Пентагон продолжает подсчитывать расходы, накопившиеся лишь за первую неделю", - уточняется в публикации.