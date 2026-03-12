Гаджиев: Бакинский форум подтверждает роль Азербайджана как дипломатического центра

XIII Глобальный Бакинский форум, который объединил сегодня около 400 участников со всего мира, свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану как к дипломатическому центру региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

Гаджиев напомнил, что Бакинский форум в этом году проходит под девизом "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период". По его словам, со вступительной речью на открытии форума выступит президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отмечается, что мероприятие посвящено актуальной теме, особенно значимой на фоне глубоких трансформаций, происходящих в международной системе.

Гаджиев также подчеркнул, что несмотря на сложную международную обстановку, отмену множества авиарейсов и усиление предупреждений о поездках, организаторам удалось собрать в Баку 400 участников со всего мира.

"Это требует значительных усилий и координации. Успешная организация этого мероприятия, создание платформы для диалога и обсуждения демонстрируют твердую приверженность многостороннему взаимодействию. Это также свидетельство доверия международного сообщества к Азербайджану как к дипломатическому центру региона", - написал он.