 СБ ООН резолюцией потребовал от Ирана остановить атаки на арабские страны | 1news.az | Новости
СБ ООН резолюцией потребовал от Ирана остановить атаки на арабские страны

First News Media09:35 - Сегодня
Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны, в документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, передает РИА Новости.

В поддержку документа выступили 13 стран. РФ и КНР воздержались. Позднее в среду Совбез проголосует уже по российскому проекту резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке. В ней нет привязки к каким-либо странам.

Принятая резолюция осуждает удары Ирана по объектам на территории Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, а также требует их немедленного прекращения.

В резолюции не упоминаются США и Израиль, нет и призывов к этим двум странам прекратить атаки против Ирана.

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани критиковал этот документ, отмечая, что некоторые члены Совета пытаются поменять местами роли и позиции жертвы и агрессора.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,3 тысячи человек.

