Страны «С5+1» намерены использовать потенциал Среднего коридора и TRIPP – Итоговое заявление

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и США (формат стран «С5+1») в итоговом заявлении саммита 7 ноября в Вашингтоне подчеркивают важность полного раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (известного также как Средний коридор) и Маршрутам Трампа во имя международного мира и процветания – TRIPP.

Как передает 1news.az, текст заявления размещен на официальном сайте МИД Казахстана.

В частности, в принятом заявлении отмечается намерение сторон «укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок посредством полного раскрытия потенциала Транскаспийского торгового маршрута (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут) и его соединения с «Маршрутом Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) с целью обеспечения безопасного перемещения грузов, информации и энергии в интересах стран С5+1 и мирового сообщества».

Также в нем выражена нацеленность на развитие, в качестве важного делового дополнения к дипломатической платформе C5+1, торгово-экономических связей. В числе приоритетных направлений указаны стимулирование торговли и инвестиций, поощрение взаимовыгодных совместных предприятий, направленных на повышение экспортного потенциала и содействие инновациям, обеспечение безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергии, а также поощрение увеличения инвестиций и торговли в сфере энергетики и критических минералов; продвижение сотрудничества в области мирного атома, включая развитие потенциала, повышение квалификации соответствующего кадрового состава и внедрение передовых гражданских ядерных технологий в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ и т.д.