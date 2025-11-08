Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы - ФОТО- ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
В публикации говорится:
«Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с пятой годовщиной славной Победы, завоеванной в Отечественной войне!
Выражаю благодарность нашему Президенту, нашим отважным солдатам и офицерам, благодаря которым сегодняшний день мы отмечаем как героический народ!
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины!
Пусть Всевышний хранит наш народ и нашу Родину!
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRIBAN»
136