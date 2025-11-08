Турецкий «Галатасарай» может купить Месси?

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в переходе нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси.

Об этом пишет издание Fotomac.

По информации СМИ, турецкий клуб хочет заключить с форвардом краткосрочное арендное соглашение на четыре месяца в межсезонье МЛС. В американской лиге регулярный чемпионат будет завершен в октябре, плей-офф будет идти до декабря, после чего в лиге наступит пауза длиной в четыре месяца до нового сезона.

Отмечено, что этот промежуток может побудить Месси согласиться на переход в «Галатасарай», чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира — 2026.

Источник: Газета.ру