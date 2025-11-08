Ученые предупреждают о сильной магнитной буре 8 ноября

Магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд, ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2.

Как сообщают СМИ со ссылкой на высказывания синоптиков, возмущения магнитосферы продлятся до понедельника, 10 ноября. 8 ноября вероятность сильной бури уровня G3 оценивается в 85%, а 10 ноября ожидаются колебания среднего уровня G2.

Ранее прогнозировалось, что 7 ноября возможны бури уровня G3-G4, однако, вспышки на Солнце оказались менее мощными, либо облака плазмы прошли мимо Земли.

Источник: ТАСС