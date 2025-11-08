МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 ноября — Днем Победы.
Как сообщает 1news.az, в публикации турецкого МИД в социальной сети «X» отмечается:
«Мы поздравляем с пятой годовщиной Победы, одержанной благодаря решимости и героизму азербайджанского народа, и с глубоким уважением и состраданием чтим память всех героев, отдавших свои жизни за Родину».
Azerbaycan halkının azim ve kahramanlıkla kazandığı zaferin beşinci yıldönümünü kutluyor, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Y6OdB2ZNGI — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2025
