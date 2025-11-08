Самые высокие здания Нью-Йорка подсвечены цветами флага Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага на Всемирный торговый центр и самое высокое здание на площади "Таймс-сквер" в Нью-Йорке был проецирован флаг Азербайджана.

Как сообщают СМИ, акция прошла при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН и была организована Федерацией азербайджано-американской молодёжи.

Световое шоу началось в 17:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени) и продолжалось восемь часов, повторяясь каждые пять минут. Проекция флага Азербайджана, озарившая небоскребы, создала впечатляющее зрелище, видимое из разных точек города.

В рамках акции специальный автомобиль, оснащённый светодиодным экраном, также проехал по самым известным местам Нью-Йорка, включая Таймс-сквер, штаб-квартиру ООН, Брайант-парк и другие улицы. На экране отображались лозунг «8 ноября – День Победы Азербайджана!», карта Азербайджанской Республики, а также изображения жемчужины Карабаха – хары бюльбюль, символа памяти о героях, павших во Второй Карабахской войне.

Акция продлится весь день 8 ноября.

Федерация азербайджано-американской молодёжи подчеркнула, что цель этой акции — укрепление национальной солидарности среди молодёжи и ознакомление международной аудитории с культурным наследием Азербайджана.