Трамп заявил о хороших шансах на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп считает, что для завершения российско-украинской войны есть хорошие шансы.

Своей точкой зрения американский лидер поделился в интервью газете New York Post.

"Думаю, у нас хорошие шансы на это, - сказал он. - Я урегулировал восемь войн, эта самая сложная из них. Но, думаю, мы справимся".

Президент США, отмечает издание, оптимистично настроен относительно возможности достижения договоренностей по этому вопросу в ходе предстоящей встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским 28 декабря.

Трамп считает, что обе стороны конфликта заинтересованы в его завершении: "Я думаю, они (Украина - ред.) хотят сделать это теперь, и я думаю, что Россия хочет того же. Но каждый раз, когда одна сторона проявляет желание сделать это, другая сторона - нет".

Источник: РИА Новости