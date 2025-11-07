«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

На протяжении десятилетий Грузия оставалась единственным сухопутным маршрутом, через который осуществлялся импорт и экспорт Азербайджана в рамках коридора Восток-Запад, обеспечивая выход страны к Черному морю с последующим доступом к европейским рынкам.

Эта роль придала Тбилиси особое значение в региональной экономике, превратив его в ключевое звено транспортной архитектуры Южного Кавказа. Так уж сложились обстоятельства, что из-за длительного армяно-азербайджанского конфликта Баку пришлось строить логистику доставки своих энергоресурсов, а также устанавливать транспортную связь с Европой именно через Грузию, хотя путь через Армению был бы короче, а следовательно, и дешевле. Но деструктивная позиция Еревана по карабахскому вопросу обусловила изоляцию Армении. Она осталась за бортом всех инициированных Азербайджаном крупных региональных проектов, превратившись таким образом в тупиковую страну региона.

Ситуация изменилась с Победой Азербайджана во Второй Карабахской войне, положившей конец почти 30-летней оккупации наших земель. Нынешние власти Армении, признавая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, придерживаются курса на нормализацию двусторонних отношений, которая предусматривает в том числе и открытие коммуникаций.

Однако по мере того как в регионе с учетом этого обстоятельства формируются новые маршруты и логистические концепции, в том числе проект «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) - многосторонняя инициатива, концептуально предусматривающая создание коридора, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, с привлечением международных партнеров и стандартов - традиционные конфигурации начинают меняться.

В экспертных кругах все чаще звучат предположения, что после запуска нового маршрута часть грузопотоков, ранее проходивших через Грузию, может быть перенаправлена на территорию Армении, что, как утверждают некоторые аналитики, повлечет за собой сокращение объемов транзита и, соответственно, доходов Тбилиси.

Подобные опасения в какой-то мере понятны: для страны, долгие годы зарабатывающей на своем географическом положении, любое изменение привычных маршрутов вызывает вопросы. Однако детальный анализ показывает, что в данном случае речь идет не о потере позиций, а о расширении возможностей.

Развитие маршрута TRIPP не исключает Грузию из логистической сети региона, а напротив, делает транспортную систему Южного Кавказа более гибкой и многовекторной. Дополнительная артерия через Армению лишь дополняет существующую инфраструктуру, создавая условия для перераспределения потоков в зависимости от сезонных, политических или коммерческих факторов. Это означает, что Тбилиси сохраняет свою роль одного из транзитных центров, но при этом получает шанс адаптироваться к новой логике транспортного взаимодействия, в которой каждая страна выполняет уникальную функцию. Более того, Грузия способна извлечь прямую выгоду из появления маршрута Трампа, поскольку может предложить новые сервисные, логистические и координационные услуги для участников проекта.

Тбилиси уже располагает портовой инфраструктурой, отлаженной системой автомобильных и железнодорожных коммуникаций, а также опытным персоналом, способным управлять крупными грузопотоками.

Все это делает страну естественным партнером не только для Азербайджана и Армении, но и для внешних игроков, заинтересованных в устойчивом и безопасном сообщении между Каспийским и Черным морями.

В перспективе Грузия может стать своеобразным координатором транспортных направлений региона, связывающим северные и южные маршруты в единую сеть. Одновременно укрепится ее роль в международных структурах, курирующих развитие транзитных проектов, что откроет дополнительные источники инвестиций и позволит улучшить инфраструктуру за счет международных программ.

С экономической точки зрения возможное сокращение отдельных потоков через территорию Грузии компенсируется перспективой увеличения транзита по смежным направлениям, а также появлением новых видов услуг - от логистического планирования до переработки и хранения грузов. Уже сейчас можно начать обсуждения идеи создания на территории страны распределительных центров, способных обслуживать грузопотоки, идущие по линии TRIPP. Такая стратегия не только минимизирует потенциальные риски, но и превратит Тбилиси в важного партнера для всех участников проекта.

Если рассматривать ситуацию шире, то маршрут Трампа способен придать дополнительный импульс региональной интеграции. Он не подрывает, а укрепляет взаимосвязь между странами Южного Кавказа, создавая новые экономические точки соприкосновения. Для Грузии это шанс закрепить за собой статус страны, обеспечивающей устойчивость всей системы транспортных коммуникаций между Востоком и Западом.

Присоединение к многосторонним инициативам дает возможность привлечь международные инвестиции, повысить технологический уровень логистических услуг и стимулировать внутренние реформы в сфере инфраструктуры.

Политические опасения, связанные с перераспределением маршрутов, также не выглядят критическими.

Экономическая взаимозависимость между Арменией и Грузией остается значительной. Любой проект, увеличивающий связанность региона, неизбежно способствует росту взаимной торговли, снижению транспортных издержек и укреплению партнерства. Грузия, обладая выходом к морю и современными портами, получает возможность обслуживать не только свои потоки, но и часть грузов, следующих по армянскому направлению, тем самым сохраняя за собой стратегическое значение в общей логистической системе.

Не меньше вопросов вызывает позиция Ирана, где также высказываются опасения, что реализация проекта TRIPP может изменить баланс интересов в регионе или создать угрозы безопасности. Однако на деле этот проект несет скорее стабилизирующий эффект. Дорога, проходящая через Армению, открывает для Тегерана новые пути коммуникации, которые можно использовать для расширения торговли и транзита с северными и западными направлениями. Более того, вовлечение Ирана в транспортные инициативы региона отвечает его собственным стратегическим интересам - это не только доступ к дополнительным рынкам, но и возможность укрепить влияние в системе евразийских коммуникаций без обострения политических противоречий.

С точки зрения безопасности участие Ирана не несет рисков: маршрут проходит по стабильной территории, а Армения заинтересована в том, чтобы инфраструктура функционировала без внешнего вмешательства.

Включение Тегерана в проект может обеспечить Ирану возможность использовать собственные сервисные и топливные мощности, увеличить транзит через северные провинции и диверсифицировать логистические цепочки. Таким образом, Ирану выгодно не дистанцироваться от TRIPP, а искать пути сотрудничества, используя его как инструмент экономического расширения.

В конечном счете, маршрут Трампа формирует не поле соперничества, а зону взаимных возможностей.

Грузия, Иран и Армения могут стать не конкурентами, а взаимодополняющими элементами единой транспортной системы, где каждая сторона получает выгоду в зависимости от своих сильных сторон - будь то инфраструктура, ресурсы или географическое положение. Региону необходимы именно такие проекты, которые не замыкаются в узких национальных рамках, а создают общее пространство интересов.

Грузия, обладая уникальной логистической базой и историческим опытом участия в международных транспортных инициативах, способна не просто сохранить, но и укрепить свое значение в новой конфигурации.

Маршрут Трампа - это не угроза традиционным связям, а шаг к более широкой интеграции, в которой выигрывают все стороны. Южный Кавказ получает шанс перейти от конкуренции маршрутов к синергии, где развитие одного направления усиливает другое, а успех каждого становится вкладом в общее экономическое пространство региона.