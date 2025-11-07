Сахиба Гафарова в рамках COP30 выступила на сессии «Энергетический переход» - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на тематической сессии «Энергетический переход» в рамках 30-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), проходящей в городе Белен Федеративной Республики Бразилия.

Как сообщили в Милли Меджлисе, спикер отметила, что ускорение перехода на чистую энергию имеет ключевое значение для сокращения выбросов парниковых газов, противодействия изменению климата и продвижения устойчивого развития. По ее словам, для достижения этой цели необходимо проявлять последовательные и решительные усилия, опираясь на уже достигнутые результаты. Кроме того, требуется проведение глубоких преобразований в сфере производства, распределения и потребления энергии, что позволит не только удовлетворить глобальные потребности, но и эффективно решать вызовы, обусловленные изменением климата.

Председатель Милли Меджлиса напомнила, что энергетический переход был одним из ключевых приоритетов деятельности председательства COP29. Азербайджан совместно с Международным энергетическим агентством организовал четыре высокоуровневых диалога по энергетическому переходу, объединив партнеров из различных регионов мира. Эти обсуждения способствовали формированию повестки энергетической сфере.

В результате председательство COP29 при тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), Экономической комиссией ООН для Европы (UNECE), Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихоокеанского региона (UNESCAP), Международным энергетическим агентством (IEA) и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представило три ключевые энергетические инициативы: Глобальное обязательство по энергетическим хранилищам и сетям, Обязательство по зеленым энергетическим зонам и коридорам и Декларацию COP29 по водороду.

По словам председателя Милли Меджлиса, эти инициативы опираются на результаты первого глобального обзора в рамках Парижского соглашения и на существующие обязательства, отражая необходимость устранения разрывов в реализации и принятия незамедлительных мер.

В выступлении также отмечалось, что каждая из инициатив нацелена на стратегические приоритеты в области инфраструктуры чистой энергии, ее применения, хранения, передачи и распределения. Они направлены на ускорение прогресса в достижении целей по возобновляемой энергии и энергоэффективности, укрепление сотрудничества и политической воли к реализации практических мер. По словам спикера, эти инициативы также предполагают продвижение инноваций, передачу технологий, совершенствование взаимосвязанности энергетических сетей и формирование новых механизмов инвестирования. Основная цель - обеспечение справедливого и равного участия каждого государства в процессе энергетического перехода.

Председатель Милли Меджлиса также проинформировала о работе и достигнутых успехах в расширении производства возобновляемой энергии в Азербайджане. Она отметила, что Азербайджан последовательно проводит политику чистой энергии, увеличивая долю возобновляемой энергии в энергетическом балансе, и становится одним из лидеров по развитию возобновляемой энергетики.

Технический потенциал наших возобновляемых энергетических ресурсов оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море, экономический потенциал составляет около 27 ГВт. В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем установленном энергетическом потенциале составляет примерно 18,8 процента, что соответствует около 1,8 ГВт. К 2027 году планируется реализация проектов «зеленой» энергетики общей мощностью более 2 ГВт.

В то же время, предусмотрено, что к 2030 году около 40 процентов производимой в стране энергии будет поступать из возобновляемых источников.

Спикер парламента подчеркнула, что приверженность инвестициям в чистую энергетику, несмотря на богатые традиционные энергетические ресурсы страны, демонстрирует решимость Азербайджана строить низкоуглеродное будущее.

Сахиба Гафарова отметила ведущую роль Азербайджана в определении новых стандартов развития территорий чистой энергетики. Создание Зоны зеленой энергии на территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией почти три десятилетия, является ярким примером стратегического подхода к устойчивому восстановлению и региональной трансформации.

В заключение председатель Милли Меджлиса отметила, что, будучи ответственным членом международного сообщества, Азербайджан продолжит усилия по увеличению мощности возобновляемой энергии, развитию гидроэнергетического потенциала и укреплению мер по энергоэффективности. Страна остается приверженной поддержке глобальных климатических целей и совместной деятельности по построению инклюзивного и безопасного энергетического будущего.