Азербайджанская делегация первой прошла на церемонии открытия Исламиады - ФОТО

В Эр-Рияде продолжается церемония открытия VI исламских игр солидарности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, состоялся официальный парад стран-участниц. Азербайджанская делегация первой прошла на параде.

Флаг Азербайджана несли волейболистка Нилуфер Агазаде и тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли.

Отметим, что Азербайджан представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 дисциплинах будут бороться спортсмены 57 стран.