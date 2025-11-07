Сотканный тысячами людей карабахский ковер «Челеби» передан Шушинскому музею ковра - ФОТО

Карабахский ковер «Челеби», сотканный в рамках социального проекта «Карабах в узелках», символизирующего победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, накануне 5-й годовщины Победы был передан Шушинскому филиалу Азербайджанского национального музея ковра.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, проект «Карабах в узелках» символизирует упорный труд, единство и равенство каждого азербайджанца в Победе, одержанной в Отечественной войне.

Станок ковра, который будет представлен посетителям музея в Шуше в качестве экспоната, перевозился в различные регионы нашей страны на специальном автомобиле в течение 44 дней и был соткан петля за петлей с участием тысяч людей. Первые петли были сделаны участниками войны, а последние были завязаны в Шуше спустя 44 дня. Раскрой ковра, на котором изображен Харыбюльбюль - символ нашей Победы, прошел с участием семей шехидов.

В рамках проекта, инициированного Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана», организованного ОАО «Темиз шехер» при поддержке Министерства культуры и ОАО «Азерхалча», параллельно был снят документальный фильм «Карабах в узелках», в котором отражен процесс плетения ковра от начала до конца.

Отметим, что сотканный в рамках проекта карабахский ковер «Челеби» стал первым, изготовленным здесь после освобождения города Шуша от оккупации.