Символ силы и права. Азербайджан празднует День Победы

Сегодня в Азербайджане отмечается великий праздник – День Победы, символизирующий торжество исторической справедливости и международного права.

Этот знаменательный день объединяет не только граждан нашей страны, но и всех азербайджанцев за рубежом – всех, для кого слово Родина наполнено глубоким смыслом, и кто хранит в сердце безграничную любовь к ней.

Победа Азербайджана в Отечественной войне – это, несомненно, исторический прецедент, когда сила была подкреплена правом, а право подтверждено силой. После десятилетий безрезультатных переговоров и вопреки колоссальному политическому и информационному давлению ведущих мировых держав, в ноябре 2020 года наша страна самостоятельно восстановила свою территориальную целостность, а в сентябре 2023 года - государственный суверенитет.

Победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева мощью «Железного кулака» проложила путь к исторической Победе, вынудив страну-агрессора – Армению – к капитуляции. Проведенная тремя годами спустя антитеррористическая операция окончательно ликвидировали преступный сепаратистский режим, созданный оккупационными силами на азербайджанской земле. И если флаг, реющий над Шушой, стал символом восстановления территориальной целостности Азербайджана, то флаг, поднятый в Ханкенди, олицетворяет полное восстановление суверенитета нашего государства.

Несокрушимый боевой дух наших солдат и офицеров, их высочайший профессионализм, патриотизм, мужество и отвага поразили и восхитили весь мир. Внимательно анализируя каждый день войны и каждую боевую операцию, авторитетные политики, военные эксперты и обозреватели единодушно отмечали, что именно эти качества, в сочетании с четкой, выверенной стратегией, современным вооружением и передовыми военными технологиями, стали решающим фактором блестящей Победы Азербайджана.

Хроника Победы

С первых же часов успешной контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября, доблестная Азербайджанская армия разбила в пух и прах миф о «непобедимости» вооруженных сил Армении, прорвав особенно укрепленную переднюю оборонительную линию врага и освободив ряд оккупированных сел в Физулинском и Джебраильском районах, а также важные стратегические высоты, в том числе, вершину Муров в хребте Муровдаг.

Все 44 дня после этого Азербайджанская армия продолжала наступление, освободив в последующие дни на северном фронте стратегически важное село в Тертерском районе, историческое название которого - Суговушан - восстановил Президент Ильхам Алиев. Освобождение Суговушана имело стратегическое значение с точки зрения расположенных там высот, позволяющих контролировать обширную территорию, а также важного водохранилища, переход которого под контроль Азербайджана покончил с водным террором Армении против нашей страны.

В тот же день были освобождены села в Физулинском и Джебраильском районах, в том числе, 4 октября - город Джебраил.

9 октября были деоккупированы села в Джебраильском, Физулинском, Тертерском, Ходжавендском районах, в том числе, поселок Гадрут.

14-17 октября Азербайджанская армия освободила еще несколько сел в Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском районах.

17 октября от оккупации был освобожден город Физули, а через день, 18 октября флаг Азербайджана был водружен над историческим Худаферинским мостом.

19-20 октября были деоккупированы села в Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Зангиланском районах, и город Зангилан. С освобождением 22 октября поселка Агбенд Зангиланского района Азербайджан обеспечил полный контроль над государственной границей с Ираном.

21-26 октября – освобождены населенные пункты в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском, Губадлинском районах, и город Губадлы. Это позволило Азербайджанской армии взять под контроль главную магистральную дорогу, которая соединяла Армению с сепаратистами в Карабахе.

28 октября-7 ноября были деоккупированы села в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Ходжалинском, Ходжавендском районах.

Каждый день наш народ с волнением ожидал обращений Верховного главнокомандующего, надеясь услышать весть о новой славной победе. И каждый час после - с гордостью ожидал у экранов и мониторов рапорты наших отважных воинов, поднимающих флаг Азербайджана в освобожденных городах.

В ходе войны армянская сторона, не будучи в силах устоять перед Азербайджанской армией, терпя в военных операциях одно поражение за другим и панически убегая с поля боя, прибегла к очередному преступлению против человечности – ударам по мирным населенным пунктам. Гянджа, Барда, Бейляган, Мингячевир… Грубо нарушив международное право, Армения подвергла интенсивному артиллерийскому и ракетному обстрелу азербайджанские города и районы, расположенные в значительном отдалении от линии фронта. Своими военными преступлениями Армения, прежде всего, ставила целью устрашение, нагнетание страха и паники в Азербайджане. Эти преступления еще раз продемонстрировали террористическую сущность агрессора и оккупанта.

Азербайджанская армия отомстила врагу на поле боя, точными ударами разгромив силы и средства противника, подвергшего ракетным ударам мирное население наших городов и районов.

Венцом триумфального шествия Азербайджанской армии стало освобождение 8 ноября города Шуша. Став последним городом, освобожденным от оккупации военным путем, Шуша превратилась в символ Победы.

Историческая Шушинская операция окончательно и полностью сломила сопротивление и моральный дух врага, вынудив его к неизбежной капитуляции. 9 ноября Азербайджанская армия освободила ряд сел в Физулинском, Ходжалинском, Ходжавендском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском районах.

В ходе невиданной в современной военной истории успешной контрнаступательной операции, армянская армия была фактически полностью деморализована, уничтожена, были выведены из строя вражеское вооружение и боеприпасы на миллиарды долларов. Тяжелое поражение в войне вынудило Армению подписать акт о капитуляции.

10 ноября Президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали Заявление о полном прекращении огня и всех военных операций в Карабахе.

Политическим путем 20 ноября Азербайджану был возвращен Агдамский район – тем самым, от оккупации были освобождены 73 процента района, в том числе город Агдам.

25 ноября Азербайджану был возвращен Кяльбаджарский район - от оккупации было освобождено 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар.

1 декабря Азербайджану был возвращен Лачинский район.

Торжество справедливости

Исторический Парад Победы, состоявшийся 10 декабря 2020 года в Баку, стал не только символом триумфа народа-победителя, но и грозным предостережением для всех, кто посягает на земли Азербайджана, а также для их покровителей. На Параде плечом к плечу с доблестными воинами Азербайджана маршировали и военнослужащие братской Турции, которая с первых дней войны оказала политическую и моральную поддержку нашей стране.

На второй год после окончания Отечественной войны, 26 августа 2022 года, Азербайджан вернул под законный контроль город Лачин, и села Забух и Сус Лачинского района. Армяне, которые в период оккупации были незаконно переселены сюда, большей частью, с Ближнего Востока, покинули эти места в соответствии с трехсторонним Заявлением от 10 ноября 2020 года.

Однако армянская сторона - ставя как военные, так и политические цели - снова прибегала к диверсиям и провокациям, пытаясь, с одной стороны занять новые позиции на границе, с другой - подорвать хрупкий процесс постконфликтной нормализации.

Молниеносные и мощные операции Азербайджанской армии - «Фаррух», «Сарыбаба-Гырхгыз», «Возмездие» и другие, разгромили эти надежды. Наша армия на высочайшем уровне выполнила все поставленные задачи и добилась поставленных целей, приняв адекватные и соразмерные меры для нейтрализации угрозы своему суверенитету и территориальной целостности, и для обеспечения безопасности наших военнослужащих и гражданских лиц, занятых в работах по восстановлению освобожденных земель в непосредственной близости от государственной границы. Эти меры наглядно продемонстрировали, что сила и мощь «Железного кулака» Азербайджана на месте, и будут на месте всегда.

Очередная славная страница золотыми буквами была вписана в историю нашей страны 19-20 сентября 2023 года, когда блестящим проведением локальной антитеррористической операции в Карабахском регионе Азербайджан менее чем за сутки восстановил свой государственный суверенитет, вынудив незаконный режим хунты сдаться и поднять белый флаг.

Успех антитеррористической операции был обусловлен, в первую очередь, беспримерным героизмом наших солдат и офицеров. Благодаря их высокому профессионализму, мужеству и отваге, за короткое время была разгромлена значительная часть армянской военщины. Важно отметить, что операция была направлена исключительно против легитимных военных целей – это было особым поручением Верховного главнокомандующего, и выполняя его, наши военнослужащие продемонстрировали поистине высокие моральные качества, истинную человечность.

Сегодня Азербайджан отмечает пятую годовщину Великой Победы, которая положила конец 30-летней оккупации наших земель и разрешила судьбоносный вопрос для Азербайджанского государства и народа, став новым символом независимости, суверенитета, силы и мощи страны. Сегодня в Шуше и Ханкенди, Аскеране и Зангилане, Лачине и Агдере, на всех родных землях, за освобождение которых наши доблестные солдаты и офицеры отдали свои жизни и проливали кровь, гордо реет и навсегда будет развеваться Флаг Азербайджана.

Сегодня мы вернулись на родные земли. И теперь навсегда.

С Днем Победы, Азербайджан!