Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Спустя 33 года после смерти звание Национального героя было присвоено старшему лейтенанту Вагифу Гурбанову, который вошёл в историю, когда в разгар первой Карабахской войны угнал с аэродрома Ситалчай, где базировался 80-й отдельный штурмовой авиационный полк, штурмовик Су-25.

Это событие произошло 8 апреля 1992 года.

После захвата Шуши Вагиф Гурбанов начал выполнять боевые вылеты на этом самолёте, нанося многочисленные удары по позициям противника. Уже 13 июня того же года самолёт был сбит армянами в небе над Карабахом, близ села Шелли Агдамского района.

О храбром пилоте долгое время не было новостей. Лишь семь лет спустя семье сообщили, что Вагиф Гурбанов погиб в боях за Карабах.

В 2015 году его дочь Севиндж начала службу в армии.

Когда её отец погиб за Родину в Карабахе, Севиндж была всего четырёхмесячным ребёнком. Спустя годы, окончив Бакинский государственный университет, она поступила на офицерские курсы, чтобы продолжить путь своего отца.

Следует отметить, что технический персонал также помогал Вагифу Гурбанову совершать успешные боевые вылеты на угнаном военным самолётом над Карабахом. Среди них упоминаются Фуад Мамедов, Акиф Гулиев, Гюльбудак Буньятов, Бешир Алиев, Эльман Джалилов и Тофик Шалбузов. Некоторые из них впоследствии долгое время продолжали службу в армии.