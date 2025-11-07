 Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

First News Media22:05 - Сегодня
Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Спустя 33 года после смерти звание Национального героя было присвоено старшему лейтенанту Вагифу Гурбанову, который вошёл в историю, когда в разгар первой Карабахской войны угнал с аэродрома Ситалчай, где базировался 80-й отдельный штурмовой авиационный полк, штурмовик Су-25.

Это событие произошло 8 апреля 1992 года.

После захвата Шуши Вагиф Гурбанов начал выполнять боевые вылеты на этом самолёте, нанося многочисленные удары по позициям противника. Уже 13 июня того же года самолёт был сбит армянами в небе над Карабахом, близ села Шелли Агдамского района.

О храбром пилоте долгое время не было новостей. Лишь семь лет спустя семье сообщили, что Вагиф Гурбанов погиб в боях за Карабах.

В 2015 году его дочь Севиндж начала службу в армии.

Когда её отец погиб за Родину в Карабахе, Севиндж была всего четырёхмесячным ребёнком. Спустя годы, окончив Бакинский государственный университет, она поступила на офицерские курсы, чтобы продолжить путь своего отца.

Следует отметить, что технический персонал также помогал Вагифу Гурбанову совершать успешные боевые вылеты на угнаном военным самолётом над Карабахом. Среди них упоминаются Фуад Мамедов, Акиф Гулиев, Гюльбудак Буньятов, Бешир Алиев, Эльман Джалилов и Тофик Шалбузов. Некоторые из них впоследствии долгое время продолжали службу в армии.

Поделиться:
536

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы

Общество

Фотовыставка «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса» ...

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в ...

Точка зрения

«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

Общество

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Фотовыставка «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса» открылась в торговом центре Deniz Mall

Азербайджанские НПО приветствуют историческую миссию Президента Ильхама Алиева как победителя в войне и творца мира

Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Турции молодую девушку зарезали, нанеся 75 ножевых ударов. Подозреваемый - азербайджанец - ФОТО

Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Серийный вор украл 100 тысяч манатов и улетел за границу на отдых - ВИДЕО

«Я прошу лишь спасти мою дочь»: отец малышки Аян, страдающей от опухоли мозга и гидроцефалии

Последние новости

Кто он — Вагиф Курбанов, удостоенный звания Национального героя спустя 33 года после своей смерти

Сегодня, 22:05

В Эр-Рияде стартовала церемония открытия VI Игр исламской солидарности

Сегодня, 21:40

Фотовыставка «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса» открылась в торговом центре Deniz Mall

Сегодня, 21:32

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Победы

Сегодня, 21:10

Азербайджанские НПО приветствуют историческую миссию Президента Ильхама Алиева как победителя в войне и творца мира

Сегодня, 21:00

Министры обороны Азербайджана и Словакии обсудили новые перспективы сотрудничества

Сегодня, 20:45

Состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Премьер-министра Пакистана

Сегодня, 20:28

Садыр Жапаров поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 20:20

Завершается дипломатическая деятельность посла Греции в Азербайджане

Сегодня, 20:00

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Премьер-министром Пакистана в узком составе - ФОТО

Сегодня, 19:41

«Маршрут Трампа» меняет логику региона: почему Грузия не теряет, а приобретает

Сегодня, 19:30

Семьям национальных героев Теймурова и Гурбанова назначена президентская стипендия

Сегодня, 19:22

Сотканный тысячами людей карабахский ковер «Челеби» передан Шушинскому музею ковра - ФОТО

Сегодня, 19:10

Эрдоган примет участие в праздновании Дня Победы в Баку

Сегодня, 18:50

В Дагестане разбился вертолёт, четверо погибших

Сегодня, 18:36

Mercedes-Benz EQS — симфония тишины и силы

Сегодня, 18:32

Эдис представляет «Дни супер шопинга» от Trendyol

Сегодня, 18:31

Открылась фотовыставка «По дороге Победы к Великому Возвращению» - ФОТО

Сегодня, 18:25

TƏBİB разъяснил вопрос, связанный с «непроведением инфузионной терапии» в медицинских пунктах и поликлиниках

Сегодня, 18:20

​​​​​​​Саида Дадашева отреагировала на слова Бриллиант Дадашевой об избиении мужем – ФОТО

Сегодня, 18:05
Все новости
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями
1news TV

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся 44 дня, навсегда вошла в историю Азербайджана как одна из ееСегодня, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10