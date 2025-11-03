 Грузинские порталы опубликовали обширные цитаты из выступления Президента Ильхама Алиева на собрании 80-летнего юбилея НАНА | 1news.az | Новости
Грузинские порталы опубликовали обширные цитаты из выступления Президента Ильхама Алиева на собрании 80-летнего юбилея НАНА

First News Media23:42 - 03 / 11 / 2025
Грузинские порталы опубликовали обширные цитаты из выступления Президента Ильхама Алиева на собрании 80-летнего юбилея НАНА

Грузинский телеканал 1Tv.ge и одноименный портал, а также информационный сайт aktual.ge распространили сообщения о выступлении Президента Ильхама Алиева на 80-летнем юбилее Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале, опубликованном на 1Tv.ge, отражены взгляды Президента Ильхама Алиева касательно топонимов на территории Армении. В цитате, приведенной из выступления Президента Азербайджана, говорится: «Достаточно взглянуть на карты, изданные царской Россией в начале XX века, чтобы каждый мог убедиться, что абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении имеют азербайджанское происхождение. На этих картах нет озера под названием Севан. На них есть озеро Гёйча, и там нашли отражение все остальные исторические топонимы, которые мы используем. Эти карты составляли не мы, поэтому никто не может сказать, что мы занимаемся здесь фальсификацией. Они составлены царской Россией. Той самой царской Россией, которая некогда переселила армян из Ирана и Восточной Анатолии на нашу Карабахскую землю, чтобы изменить здесь этнический и религиозный состав населения. То есть эти карты полностью основаны на исторических реалиях».

Портал Aktual.ge опубликовал мнение главы нашего государства об азербайджанском языке. В материале говорится, что азербайджанский язык очень богатый. Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 млн человек. Однако хранителями чистого литературного азербайджанского языка являемся мы - независимое Азербайджанское государство.

«Я регулярно знакомлюсь с ситуацией в различных регионах, где проживают азербайджанцы, держу ее в центре внимания, принимаю необходимые меры. Вижу, что в некоторых местах наш литературный язык утрачивается среди азербайджанцев, проживающих в других странах. Он больше используется как бытовой язык, полон иностранных слов. Поэтому если мы не будем беречь свой язык, если мы не будем сохранять его чистоту, то можем постепенно утратить его. Для каждой нации, каждого народа его родной язык является главным фактором национальной принадлежности, и все общественные активисты, все общество должны бить в одну точку в этом вопросе. Наш язык древний. Сохранение чистоты азербайджанского языка должно быть делом каждого гражданина Азербайджана. То есть государство, ученые, лингвисты, писатели, поэты, журналисты, все, кто занимается политикой, должны уделять большое внимание этому вопросу», - говорится в цитате, приведенной из выступления Президента Ильхама Алиева.

