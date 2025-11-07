 Завершается дипломатическая деятельность посла Греции в Азербайджане | 1news.az | Новости
Политика

Завершается дипломатическая деятельность посла Греции в Азербайджане

7 ноября
7 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греции в Азербайджане Христосом Каподистриасом по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов высоко оценил заслуги посла Каподистриаса в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Грецией, выразил ему благодарность и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Во время беседы с послом была положительно оценена динамика двусторонних отношений за последнее время. В этом контексте подчеркивалось значение встреч Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в рамках прошедшей в Баку в ноябре прошлого года COP29 и Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Доведено до внимания, что продолжение политического диалога между нашими странами представляет важное значение для развития двусторонних отношений. Отмечалось наличие большого потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и транзита, туризма, образования и культуры.

Посол Христос Каподистриас, в свою очередь, сказал, что с большим удовольствием будет вспоминать свою деятельность в качестве посла Греции в Азербайджане и поблагодарил за поддержку, оказанную ему в период дипломатической миссии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

