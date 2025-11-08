Пять лет свободы. Сегодня - День города Шуша

Сегодня проходит пять лет с того дня как победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила Шушу от армянской оккупации.

8 ноября 2020 года наши героические солдаты и офицеры вписали еще одну золотую страницу в новейшую историю Азербайджана. Проявив мужество и высокий патриотический дух, преодолев крутые скалы и глубокие овраги, они ценою жизни и крови выбили врага из древней цитадели.

Сам ход Шушинской операции поражает и наполняет гордостью. Наши доблестные бойцы, с тяжелыми рюкзаками за спиной, пробираясь через непроходимые леса, взбираясь по скользким отвесным скалам, шли навстречу врагу почти с голыми руками - против тяжелого вооружения у них было лишь легкое оружие ближнего боя, но в их сердцах горел огонь, способный сокрушить любую броню. И они победили.

В этом бессмертном подвиге заключен глубокий смысл - философия непокоренного духа. Неприступная Шуша, когда-то преданная и брошенная на поругание врагу, не смирилась, не склонила голову. Храня в себе боль и веру, она ждала своих сыновей, и когда они вернулись, Шуша раскрыла им свои объятия, словно мать, встречающая детей после долгой разлуки. Не всем из них суждено было вновь ступить на родную землю. Многие отдали за нее свои жизни, их жертва - это священная память в сердце нашего народа.

Напомним, что Шуша была оккупирована армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. Вражеский захват Шуши был огромным потрясением, самой болезненной потерей, кровоточащей раной нашего народа. В результате армянской агрессии город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 получили ранения, 55 человек были взяты в плен и заложники, более 22 тыс. жителей города вынужденно покинули свои дома. Оккупация города нанесла тяжелый удар по материально-культурному наследию азербайджанского народа. Агрессоры разрушили более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, осквернили около 160 памятников средневекового искусства, мечетей, мусульманских святилищ, музеев, уничтожили большое количество редких рукописей. Высокохудожественные дворцовые постройки - Ханский дворец, Дворец Панахали хана, Каравансарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхарага, мечеть в старинном квартале Саатлы-мяхялляси, мавзолей визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа, дом выдающейся поэтессы и благотворительницы, ханской дочери Хуршидбану Натаван – далеко не полный перечень памятников, с любовью возведенных руками наших предков, и ставших жертвами армянского вандализма. Преступная «война с памятниками» имела далеко идущую цель – уничтожить и осквернить, сфальсифицировать и присвоить, и в конечном итоге, стереть с этой земли следы культурного, исторического, религиозного наследия азербайджанского народа.

Освобождение Шуши стало вершиной Победы в Отечественной войне - исторической Победы, о которой с гордостью провозгласил Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, наполнив необъятной радостью и счастьем наши сердца.

При неоценимом значении выдворения оккупантов с каждой пяди родной земли, освобождение Шуши стало символом мужества, верности, возрожденной надежды. Неслучайно Президент Азербайджана своим Распоряжением объявил 8 ноября Днем Победы.

После обретения свободы в Шуше реализуются масштабные социально-экономические, инфраструктурные проекты, восстанавливаются исторические, архитектурные, культурные памятники – возрождается все то, что было разграблено и разрушено за годы оккупации. Строительство в Шуше жилых комплексов, школы, реставрация мечетей Мамаи, Юхары и Ашагы Говхар Ага, дома-музея Узеира Гаджибейли, старинной бани «Ширин су» – лишь некоторые из выполненных работ. Сегодня Шуша оживает не только в архитектурном, но и в духовном плане, на родную землю возвращаются бывшие вынужденные переселенцы, здесь вновь звучит священный азан, мугам, радостный смех детей. Город становится центром притяжения туризма, искусства, символом возрождения освобожденных земель.

31 июля 2023 года глава государства подписал Распоряжение «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики». Согласно Распоряжению, 8 ноября – день освобождения города Шуша от оккупации, отмечается как День города Шуша.

С Днем свободы, Шуша!