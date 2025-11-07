В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Исламских игр солидарности - ОБНОВЛЕНО

В Эр-Рияде состоялась церемония открытия VI Исламских игр солидарности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии в Аль-Джанадрии сначала на большом экране были отображены названия стран, ранее принимавшие эти мультисоревнования. Среди них был и Азербайджан, который организовывал IV Исламские игры солидарности в 2017 году.

После ярких танцевальных и световых шоу состоялся официальный парад стран-участниц. Первой прошла делегация Азербайджана. Наш трехцветный Флаг несли волейболистка Нилуфер Агазаде и тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли.

Затем на сцену были вынесены и подняты флаги страны-организатора - Саудовской Аравии - и символы соревнований, после чего Игры были объявлены открытыми.

Отметим, что Азербайджан на VI Играх исламской солидарности представляют 179 спортсменов в 20 видах спорта. Всего за медали в 23 дисциплинах будут бороться спортсмены 57 стран.

21:40

Сегодня в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — началась церемония открытия VI Игр Исламской Солидарности.

Как сообщает Apasport.az, командированный в Эр-Рияд, мероприятие, проходящее в комплексе «Al Janadryah», стартовало в 21:00 по бакинскому времени.

Флаг Азербайджана на церемонии открытия пронесут тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли и волейболистка Нилуфер Агазаде.

Напомним, что в турнире принимают участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые соревнуются за медали в 23 видах спорта.

Азербайджан представлен на Играх 174 спортсменами в 20 видах спорта.

Отметим, что церемония закрытия Исламиады состоится 21 ноября.