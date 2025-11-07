Фотовыставка «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса» открылась в торговом центре Deniz Mall

Фотовыставка «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса», организованная Фондом Возрождения Карабаха при поддержке Pasha Holding, демонстрируется в торговом центре Deniz Mall начиная с 7 ноября.

Выставка включает 20 фотографий и расположена на втором этаже торгового центра. Экспозиция будет открыта для посетителей до 17 ноября.

Следует отметить, что выставка, проводимая в разных локациях на основе выразительных фотографий из одноимённой книги британского автора Грэма Уилсона, направлена на информирование широкой общественности Азербайджана и зарубежных гостей о масштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобождённых территориях. Через представленные фотографии выставка наглядно демонстрирует новый облик Карабаха.

Снимки, сделанные на освобождённых территориях, отражают масштаб восстановительных и строительных работ в Карабахе, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, включая возрождение историко-культурного наследия и развитие социальной инфраструктуры. Отдельное место в экспозиции занимает богатая природа, уникальная флора и фауна региона.

Стоит отметить, что аналогичная выставка также демонстрируется в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В ближайшее время планируется её проведение и в других локациях.

Отметим, что в ближайшее время состоится презентация книги Грэма Уилсона «Возрождение Карабаха: история азербайджанского Ренессанса».