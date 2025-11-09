Аниса Течпар: «Быть в Баку, в Азербайджане, в этом прекрасном театре, с этой командой, с этим зрителем – это настоящий подарок!»

В рамках Бакинского Международного Фестиваля Искусств (BIAF-2025) в Азербайджанском Государственном Академическом музыкальном театре была продемонстрирована постановка «Гамлет. Принц Датский» прославленного режиссера Робера Лепажа.

Как сообщает корреспондент 1news.az, известный канадский хореограф и продюсер спектакля Аниса Течпар сказала, что быть частью фестиваля – это замечательный опыт.

«Быть в Баку, в Азербайджане, в этом прекрасном театре, с этой командой, с этим зрителем – это настоящий подарок! «Гамлет», несмотря на то, что он был написан очень давно, содержит в себе темы, актуальные и сегодня: выбор, власть, любовь, ненависть... И поэтому это одна из самых удивительных пьес гениального Шекспира.

Уникальность этой версии «Гамлета» в том, что она без слов – то есть спектакль полностью построен на языке тела, танце, пластике и эмоциях. При этом сюжет все равно остается совершенно понятным зрителю», - отметила А.Течпар.

По словам продюсера, команда очень взволнована и с нетерпением ждет реакции азербайджанских зрителей.

«Нам интересно увидеть их реакцию, получить их отзывы, узнать, что их тронет», - подытожила Аниса Течпар.