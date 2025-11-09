Тегеран могут эвакуировать из-за беспрецедентной засухи

Иран столкнулся с беспрецедентной засухой, из-за которой могут эвакуировать столицу страны — Тегеран.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Осенью 2025 года почти в половине страны (в 15 из 31 провинции) не было дождя. Уровень осадков называют беспрецедентно низким, приближающимся к минимуму за последние сто лет. Из-за дефицита воды иранские власти ввели отключения воды в ночное время.

Во втором по величине городе Ирана, Мешхеде, запасы воды в снабжающих город четырех плотинах упали до 3%. По словам президента страны Масуда Пезешкиана, если до конца года дождя не будет, Тегеран, возможно, придется эвакуировать, говорится в публикации.

Источник: Газета.ру