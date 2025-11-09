 В США пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума | 1news.az | Новости
В мире

В США пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума

First News Media21:22 - Сегодня
В США пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума

Объем пассажирского авиасообщения в США уже на следующей неделе может сократиться до минимума из-за приостановки работы федерального правительства (шатдаун), заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

"Вчера 18 из 22 авиадиспетчеров в Атланте не пришли на работу, - сказал он в интервью телекомпании CNN, отвечая на вопрос про ожидания касательно ситуации с авиасообщением на следующей неделе. - У нас был вчера 81 случай с недостаточным комплектованием штата [авиадиспетчеров] <...>. Будет становиться только хуже. Полагаю, что за две недели до Дня благодарения можно будет наблюдать сокращение пассажирского авиасообщения до минимума".

Ввиду шатдауна администрация США объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в ряде крупных аэропортов страны и разрешила космические запуски только в определенное время суток. 8 ноября в США, согласно данным специализированного портала FlightAware, были отменены или задержаны более 5 тыс. авиарейсов.

Источник: ТАСС

