В США продают дом, где Трамп провел первые годы жизни

В США выставлен на продажу дом в Квинсе, где президент США Дональд Трамп провел первые четыре года детства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что пятикомнатный дом в тюдоровском построил в 23 км от Манхэттена в 1940 году отец политика, застройщик Фред Трамп. Дом площадью 232,3 кв. м и подвалом примерно в 93 кв. м расположен в тихом, зеленом районе Jamaica Estates и продается за $2,3 млн.

Как уточняется, здание долгое время было в запустении, там прорвало трубу, расплодилась плесень, не было электричества, обитали десятки кошек, а крыша нуждалась в замене. В прошлом феврале дом за $835 тыс. приобрел застройщик Томми Лин. В течение восьми месяцев он реставрировал здание. Фасад остался нетронутым, а внутри все было перестроено.

Источник: Газета.ру