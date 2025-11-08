 В США продают дом, где Трамп провел первые годы жизни | 1news.az | Новости
В мире

В США продают дом, где Трамп провел первые годы жизни

First News Media23:50 - 08 / 11 / 2025
В США выставлен на продажу дом в Квинсе, где президент США Дональд Трамп провел первые четыре года детства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В статье отмечается, что пятикомнатный дом в тюдоровском построил в 23 км от Манхэттена в 1940 году отец политика, застройщик Фред Трамп. Дом площадью 232,3 кв. м и подвалом примерно в 93 кв. м расположен в тихом, зеленом районе Jamaica Estates и продается за $2,3 млн.

Как уточняется, здание долгое время было в запустении, там прорвало трубу, расплодилась плесень, не было электричества, обитали десятки кошек, а крыша нуждалась в замене. В прошлом феврале дом за $835 тыс. приобрел застройщик Томми Лин. В течение восьми месяцев он реставрировал здание. Фасад остался нетронутым, а внутри все было перестроено.

Источник: Газета.ру

